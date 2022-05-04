Москва, , 23:54 — REGNUM Власти Евросоюза не задумываются о последствиях антироссийских санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил экономист Василий Колташов.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению эксперта, вводимые ограничения в первую очередь бьют по самим странам ЕС, причем не только по экономике, но и по простому населению. Особенно болезненным для Евросоюза станет эмбарго на поставки российской нефти.

«Последствием этой меры станет уничтожение в странах Евросоюза среднего класса населения, как такового. Политика санкций в отношении России будет становиться всё менее популярной в ближайшее время», — сказал Колташов.

Читайте ранее в этом сюжете: Колташов: в случае нефтяного эмбарго ЕС может перейти на российский газ