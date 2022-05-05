Скопье, 5 мая 2022, 03:35 — REGNUM Всемирный банк 4 мая опубликовал прогноз экономического роста Северной Македонии на 2022 год, согласно которому рост ВВП замедлится до 2,7%.

Всемирный банк
Всемирный банк
Minsvyaz.ru

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, базовый сценарий предполагает смягчение текущего кризиса во втором квартале 2022 года, однако ожидается, что негативные эффекты украинского кризиса будут сохраняться и в 2023 году.

Наиболее сильно пострадают энергетика, сельское хозяйство и автомобильная промышленность, а также экспортные отрасли. Согласно прогнозу, бюджетный дефицит в стране вновь возрастет, однако постепенно снизится к 2024 году. К этому времени госдолг страны будет составлять 64% от ВВП.

Во Всемирном Банке призвали власти обратить внимание на структурные проблемы экономики, а также уделить большее внимание разработке экономического законодательства и повышению качества человеческого капитала.

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