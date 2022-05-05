Скопье, 5 мая, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Всемирный банк 4 мая опубликовал прогноз экономического роста Северной Македонии на 2022 год, согласно которому рост ВВП замедлится до 2,7%.

Minsvyaz.ru Всемирный банк

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, базовый сценарий предполагает смягчение текущего кризиса во втором квартале 2022 года, однако ожидается, что негативные эффекты украинского кризиса будут сохраняться и в 2023 году.

Наиболее сильно пострадают энергетика, сельское хозяйство и автомобильная промышленность, а также экспортные отрасли. Согласно прогнозу, бюджетный дефицит в стране вновь возрастет, однако постепенно снизится к 2024 году. К этому времени госдолг страны будет составлять 64% от ВВП.

Во Всемирном Банке призвали власти обратить внимание на структурные проблемы экономики, а также уделить большее внимание разработке экономического законодательства и повышению качества человеческого капитала.