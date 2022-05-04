Турин, Италия, 4 мая, 2022, 23:54 — ИА Регнум. 28-летний фланговый нападающий «Ювентуса» и сборной Италии по футболу Федерико Бернардески может покинуть туринский клуб после завершения сезона. Об этом 4 мая сообщил журналист Николо Скира.

Логотип Ювентуса

По информации источника, в подписании Бернардески заинтересованы римский «Лацио» и турецкий «Галатасарай».

Текущее соглашение футболиста со «старой синьорой» рассчитано до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Федерико Бернардески принял участие в 25-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, тремя результативными передачами и получил четыре желтые карточки.