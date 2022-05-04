Тирана, 5 мая, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Lapsi 4 мая сообщило о том, что в КПЗ албанского города Кавая совершил самоубийство обвиняемый в краже 28-летний албанец.

Солдаты албанской армии

На место происшествия прибыла группа экспертов и глава полиции. В обществе возникли сомнения относительно причины смерти юноши и обвиняют полицейских в злоупотреблении полномочиями.

Ожидается, что расследованием этих подозрений займется полицейское управление профессиональных стандартов. Сообщается о возможности увольнения и ареста полицейских, работавших в КПЗ.