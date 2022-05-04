Вашингтон, 4 мая, 2022, 23:52 — ИА Регнум. США сделают всё возможное, чтобы усилить Украину как на полях сражений, так и за столом переговоров, заявила 4 мая на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

U.S. Department of State Флаги США и Украины

«Мы говорили, что хотим победы Украины, мы делаем всё возможное, чтобы помочь Украине защитить независимость и территориальную целостность, усилить украинскую сторону на поле боя и на переговорах. Такова наша роль», — сказала Псаки.

Напомним, США наращивают поставки вооружений украинским нацистам.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что транспортные средства НАТО, прибывшие на Украину с оружием и амуницией, будут уничтожаться.