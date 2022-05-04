Скопье, 4 мая 2022, 23:54 — REGNUM Глава федерации профсоюзов работников образования и науки Северной Македонии Яким Неделков 4 мая заявил, что переговоры с правительством об условиях прекращения забастовки преподавателей продолжатся, несмотря на завершение самой забастовки.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик заявил, что «к счастью, переговоры начнутся не с нуля», а также выразил надежду на то, что ожидаемый выход из забастовки принесет положительный результат. Забастовка началась 11 апреля и продлилась 20 дней. Завершение забастовки было официально связано с истечением разрешенного законом срока проведения забастовки.
Ранее в правительстве предложили увеличить заработную плату педагогов на 12%, что на 8% ниже, чем требовали бастующие. Педагоги не согласились на такое «компромиссное решение» и продолжили забастовку, а затем также выразили недовольство ее неожиданным прекращением по решению руководства федерации.
Тем не менее, Неделков заявляет, что не теряет надежды добиться реализации требований работников и заявил о возможности возобновления акций протеста. В ответ на претензии школьников в связи с невыполнением плана занятий политик предложил продлить занятия до 10 июня, чтобы наверстать пропущенные учебные часы.
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