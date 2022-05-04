Москва, 4 мая, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Едва ли руководству Евросоюза удастся выстроить единый блок сторонников эмбарго российской нефти из стран — членов ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Более того, отказ от российской нефти, если Евросоюз все-таки пойдет на такой шаг, может спровоцировать рост спроса на российский же газ, что компенсирует для Москвы часть недополученных доходов.

«Плюс, возможно, что в качестве альтернативного топлива активнее начнут использовать природный российский газ. То есть потребность в российском газе может и увеличиться. Здесь возможны самые разные последствия, которые не будут во благо европейской экономике», — сказал Колташов.