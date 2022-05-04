Тирана, 4 мая, 2022, 23:52 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 642 человек выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 85 пациентов. Об этом сообщило вечером 4 мая министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

(сс) Albinfo Тирана, Албания

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявлено 275 211 случаев заражения коронавирусом, 271 424 человека излечились, скончались 3496 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся восемь пациентов.

На сегодняшний день в стране зарегистрирован 291 активный случай заражения, из них 199 — в Тиране. При этом в Албании, как и в соседних странах, показатель продолжает снижаться уже два месяца. В соседнем Косово 22 апреля впервые с начала пандемии заявили об отсутствии пациентов с COVID-19 на стационарном лечении.