Белград, 5 мая, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Нет никаких сомнений в том, что президент Сербии Александр Вучич определился в пользу Запада и НАТО, и что рано или поздно он выполнит всё, что от него будут требовать, включая и введение санкций против России. Такое мнение высказал ИА REGNUM сербский оппозиционный политик, лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Младжан Джорджевич

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Напомним, что президент Сербии Александр Вучич во время визита в Берлин 4 мая заявил, что Сербия относится к вопросу антироссийских санкций не так, как остальные страны Европы, так как в недавнем прошлом она сама подверглась действию ограничительных мер мирового сообщества. С другой стороны, Вучич отметил, что официальный Белград уже два раза в рамках ООН высказал свою позицию по поводу конфликта на Украине, проголосовав за резолюцию, осуждающую российскую специальную операцию, а также за исключение России из Совета по правам человека ООН.

По словам Джорджевича, Александр Вучич в момент прихода к власти в 2012 году взял на себя перед Западом определенные обязательства, касающиеся Косово и Метохии и положения сербов в Республике Сербской и в Черногории, которые он постепенно выполняет.

«Все это показывает, что во имя сохранения власти Вучич готов сделать всё, в том числе ввести и санкции против России. Конечно, Запад не потребует от него сделать это в один миг. Вучич нужен Западу, и поэтому никто не намерен из-за антироссийских санкций уничтожить его политический авторитет. Сначала Вучичу дадут возможность договориться с Москвой по поводу цены на газ на следующие десять лет, а потом, в июле или в августе, когда сезон отпусков будет в разгаре, Вучич постепенно начнет присоединяться к пакетам санкций», — рассказал Джорджевич.

По мнению политика, президент Сербии не заявит публично о том, что руководство страны приняло решение о присоединении к антироссийским санкциям — он будет объявлять о присоединении к отдельным ограничительным мерам, не позволяя сербской общественности понять, что происходит на самом деле, предположил Джорджевич.

«В этом Вучичу помогут ложные выборы, в которых участвовал ряд оппозиционных партий как правого, так и левого толка. Теперь Вучич может изображать перед Западом демократически избранного лидера, который имеет все полномочия проводить в дело политические задумки западных кураторов», — отметил политик.

По мнению Джорджевича, в такой ситуации важно, как отреагируют патриотические партии, которые по итогам выборов получили места в парламенте.

«Опыт Черногории показывает, что два дня назад, когда формально к власти пришло правительство меньшинства во главе с премьером Дританом Абазовичем, а по сути рычаги управления вернул в свои руки президент Мило Джуканович, никто из представителей сербских патриотических партий на это не отреагировал. К власти в Черногории вернулся человек, который признал независимость так называемого Косово, преступник, который ограбил Черногорию, который замахнулся на Сербскую православную церковь и ввел санкции против России, но патриоты Сербии просто промолчали об этом», — заявил лидер движения «Освобождение».

По словам политика, интересно будет понаблюдать за реакцией этих же партий в случае введения санкций против России.