Рим, , 23:48 — REGNUM «Победа над Россией« не может быть целью действий стран Запада вокруг украинского кризиса, это было бы большой ошибкой, заявил 4 мая экс-премьер Италии, лидер популистского «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте.

Джузеппе Конте Governo.it

«Было бы безумием вовлечь и Италию, и весь мир в войну», — сказал он.

Представители большинства политических партий и основных СМИ Италии с 24 февраля 2022 года соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента. Неожиданно жесткую алармистскую антироссийскую риторику премьер-министра Марио Драги объясняют его планами занять место генсека НАТО.