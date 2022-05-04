Краснодар, , 23:44 — REGNUM Как сообщает издание «РБ Спорт», руководство футбольного клуба «Краснодар» рассматривает вариант вернуть 26-летнего российского центрфорварда Николая Комличенко, выступающего за московское «Динамо» и являющегося воспитанником «быков».

Николай Комличенко Twitter.com/nkomlichenko

В текущем сезоне Николай Комличенко, выступая за «Ростов» на правах аренды, принял участие в 26-ти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Николай Комличенко покинул «Краснодар» 30 января 2019 года и перешел в чешский клуб «Млада» из Болеслава за 400 тысяч евро. Год спустя футболиста выкупило московское «Динамо» за 3,5 миллиона евро.