Мурманск, 4 мая 2022, 23:42 — REGNUM Мурманский областной краеведческий музей закупает трех роботов стоимостью почт 10 млн рублей.
Как следует из закупочной документации, один из роботов будет выполнять функцию экскурсовода, другой — музейного консультанта, а третий — консультанта экспозиции.
Согласно протоколу, единственным поставщиком была выбрана организация «Промобот» из Перми. Срок исполнения договора — 31 декабря 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, искусственный интеллект будет помогать в поисках работы в России.