Мурманск, , 23:42 — REGNUM Мурманский областной краеведческий музей закупает трех роботов стоимостью почт 10 млн рублей.

Робот Цитата из к/ф «Я робот» реж Алекс Пройас. 2004. США, Германия

Как следует из закупочной документации, один из роботов будет выполнять функцию экскурсовода, другой — музейного консультанта, а третий — консультанта экспозиции.

Согласно протоколу, единственным поставщиком была выбрана организация «Промобот» из Перми. Срок исполнения договора — 31 декабря 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, искусственный интеллект будет помогать в поисках работы в России.