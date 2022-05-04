Рим, 4 мая, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Депутат парламента Италии от леволиберальной Демократической партии Андреа Романо не намерен впредь посещать ток-шоу, куда приглашают «пророссийских» журналистов, такое заявление он сделал 4 мая.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Также Романо высказал убеждение, что его примеру последуют и все остальные члены его партии. «Пророссийскими» журналистами либералы именуют граждан Италии с недостаточно проукраинскими взглядами.

Представители большинства политических партийи основных СМИИталиис 24 февраля 2022 годасоревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента. Неожиданно жесткую алармистскую антироссийскую риторику премьер-министра Марио Драги объясняют его планами занять место генсека НАТО.