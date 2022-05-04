Донецк, , 23:39 — REGNUM Ряд населённых пунктов ДНР вечером 4 мая был обстрелян украинскими вооружёнными формированиями, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Петровский район Донецка ВСУ обстреляли в 16:55 мск и в 17:30 мск: со стороны населённого пункта Новомихайловка оба раза было выпущено по четыре снаряда калибра 122 мм.

Кроме того, украинские боевики обстреляли в 16:15 мск посёлок Старомихайловка, выпустив из гранатомёта три гранаты со стороны населённого пункта Красногоровка.

Четыре раза за вечер ВСУ атаковали посёлок шахты имени Изотова в городе Горловке. В 18:09 мск и в 22:39 мск со стороны населённого пункта Майорск было выпущено по 12 мин калибра 82 мм, в 21:20 мск из этой же точки стреляли из стрелкового оружия, в 21:35 мск со стороны населённого пункта Шумы было выпущено три гранаты из подствольного гранатомёта.

Дважды за вечер ВСУ обстреляли город Докучаевск: в 19:10 мск и в 19:30 мск со стороны Новомихайловки: в первый раз было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм, во второй — восемь снарядов калибра 152 мм.

Также обстрелу подвергся посёлок Пантелеймоновка: в 20:05 мск со стороны населённого пункта Новгородское по нему было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

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