Москва, , 23:36 — REGNUM Отказ от закупок нефти из России обернётся для Евросоюза чередой негативных последствий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил экономист Василий Колташов.

Нефть ArtseBie

По словам эксперта, подобная мера негативно скажется на экономике страны. Многие промышленные предприятия ЕС ориентированы именно на российские сорта нефти. Их отсутствие приведет к тому, что производства будут закрыты, либо вынуждены будут потратить значительные средства на переоснащение. Но только этим последствия не ограничатся.

«Закупая нефть в другом месте её нужно будет закупать танкерами, выгрузить в порту и разлить по железнодорожным цистернам, после чего везти к предприятию. Эти погрузочно-разгрузочные операции будут повышать цену сырья, что не выгодно для европейских потребителей, тем более что российскую нефть они получают из трубопроводов. В сумме это все будет поднимать цены на бензин, даже если мировые цены на нефть будут неизменны», — сказал Колташов.

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