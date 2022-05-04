Москва, 4 мая 2022, 23:36 — REGNUM Отказ от закупок нефти из России обернётся для Евросоюза чередой негативных последствий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил экономист Василий Колташов.

Нефть
Нефть
ArtseBie

По словам эксперта, подобная мера негативно скажется на экономике страны. Многие промышленные предприятия ЕС ориентированы именно на российские сорта нефти. Их отсутствие приведет к тому, что производства будут закрыты, либо вынуждены будут потратить значительные средства на переоснащение. Но только этим последствия не ограничатся.

«Закупая нефть в другом месте её нужно будет закупать танкерами, выгрузить в порту и разлить по железнодорожным цистернам, после чего везти к предприятию. Эти погрузочно-разгрузочные операции будут повышать цену сырья, что не выгодно для европейских потребителей, тем более что российскую нефть они получают из трубопроводов. В сумме это все будет поднимать цены на бензин, даже если мировые цены на нефть будут неизменны», — сказал Колташов.

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