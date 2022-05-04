Вашингтон, 4 мая, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Федеральная резервная система (ФРС) уверена в силе американской экономики и её способности выдержать увеличение процентных ставок, заявил 4 мая глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции.

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Кроме того, он отметил, что у ФРС есть все необходимые инструменты для контроля инфляции.

Напомним, 4 мая процентная ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) была повышена на 50 базисных пунктов.

Стоит отметить, что повышения ставки сразу на 50 пунктов не было с 2000 года.

«Инфляция слишком высока, и мы понимаем, какие трудности она вызывает. Мы действуем оперативно, чтобы вернуть ее обратно», — сказал Пауэлл.