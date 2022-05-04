Москва, 4 мая, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Введение Евросоюзом запрета по поставки нефти из России, не станет для Москвы непоправимой проблемой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По мнению эксперта, Россия сможет со временем переориентировать поставки своей нефти в страны Азии. Часть доходов будет потеряна, но невосполнимыми эти потенциальные убытки назвать нельзя.

«Сейчас Россия с дисконтом поставляет нефть в Индию, Китай. Я думаю, что большой проблемы для российского экспорта быть не должно, хотя прибыль, полученная на европейском рынке, была бы больше, чем прибыль, полученная от поставок в другие страны. Но для российского экспорта это не станет непоправимой проблемой, которая бы лишила нас значительного профицита торгового баланса», — спрогнозировал Колташов.