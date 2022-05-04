Сеул, 4 мая, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Южнокорейская поп-группа BTS раскрыла информацию о своем следующем проекте под названием Proof, выпустив тизер-видео в своих социальных сетях 4 мая.

Jordan Strauss Южнокорейская группа BTS

Предстоящий альбом был впервые представлен на последнем из недавних четырех концертов группы в Лас-Вегасе, когда дата «10.06.2022» — 10 июня — появилась на экране в конце шоу, наряду с теглайном: «Мы пуленепробиваемые».

По словам лейбла Big Hit, в трехдисковый сборник войдут три новых трека, а также песни из дискографии группы.