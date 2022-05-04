Донецк, 4 мая, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Ракетным обстрелам со стороны ВСУ подверглись вечером 4 мая столица ДНР и город Ясиноватая, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

(сс) Vadim Tolbatov Донецк

Так, по Ясиноватой украинские боевики открыли огонь из БМ21 «Град» в 17:00 мск: со сторона населённого пункта Авдеевка выпущено шесть ракет.

Донецк украинские вооружённые формирования обстреляли ракетами в 20:05 мск: со стороны населённого пункта Водяное выпущено 40 ракет.