Санкт-Петербург, , 23:21 — REGNUM Агент 21-летнего центрфорварда «Зенита» и олимпийской сборной Бразилии U21 Юри Алберто Андре Кури высказался о будущем футболиста в санкт-петербургском клубе.

Игрок ФК «Зенит» Юри Алберто радуется забитому голу во время матча Дарья Драй © ИА REGNUM

«Есть ли вероятность, что Юри летом покинет «Зенит» из-за решения УЕФА? У Юри все в норме в питерском клубе», — цитирует агента Юри Алберто издание «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что УЕФА принял решение отстранить российский клубы от участия в розыгрыше еврокубков следующего сезона 2022/23.

В текущем сезоне Юри Алберто принял участие в тринадцати матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Юри Алберто выступает за «Зенит» с 30 января 2022 года после перехода из бразильского клуба «Интернасьонал» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.