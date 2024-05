Лондон, 4 мая, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Оливер Сим из британской инди-группы The xx поделился кадрами, на которых он репетирует новую кавер-версию сингла I Dare You в преддверии своего первого сольного тура. Об этом 4 мая рассказал портал NME.

NME Оливер Сим из The xx

Музыкант собирается отыграть пять концертов в этом месяце после того, как недавно выпустил два сольных сингла — Romance With A Memory и Fruit.

Первый концерт Сима состоится в лондонском Shoreditch Town Hall 10 мая, после чего он выступит в Париже (11), Берлине (13), Нью-Йорке (15) и Лос-Анджелесе (17).

Готовясь к туру, группа The xx разместила в своих социальных клип, в котором их бас-гитарист и вокалист «исполняет песню своей любимой группы для концертов на следующей неделе». Сим исполнил сольную песню I Dare You, которая вошла в третий альбом группы I See You.