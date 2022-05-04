Москва, , 23:13 — REGNUM Евросоюз не сможет ввести полное эмбарго на нефть из России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил экономист Василий Колташов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению эксперта, ЕС понял, что не в силах отказаться от российского газа, поэтому решил ввести ограничения на российскую нефть.

«Конечно, российскую нефть в полном объеме с европейского рынка они убрать не могут. Они могут попытаться уменьшить её поставки и посмотреть, что из этого получится. Так что нужно быть готовыми к тому, что некоторые европейские страны и европейские компании попытаются в России нефть не покупать», — сказал Колташов.

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