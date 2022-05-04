Прага, , 23:15 — REGNUM Масочный режим, введённый из-за COVID-19, отменён в Чехии с 5 мая, сообщает 4 мая ČTK.

Маска © https://pixabay.com

Соответствующее решение приняла Палата депутатов Чехии. Власти страны считают, что отменить обязанность носить медицинские маски — самое время, эпидемиологическая ситуация позволяет это сделать.

Напомним, в Чехии поэтапно смягчали антиковидные меры. До сих пор масочный режим сохранялся только для медицинских учреждений и организаций соцопеки.

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