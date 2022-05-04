Прага, 4 мая, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Масочный режим, введённый из-за COVID-19, отменён в Чехии с 5 мая, сообщает 4 мая ČTK.

https://pixabay.com Маска

Соответствующее решение приняла Палата депутатов Чехии. Власти страны считают, что отменить обязанность носить медицинские маски — самое время, эпидемиологическая ситуация позволяет это сделать.

Напомним, в Чехии поэтапно смягчали антиковидные меры. До сих пор масочный режим сохранялся только для медицинских учреждений и организаций соцопеки.