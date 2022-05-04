Стэнфорд, США, 4 мая, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Стэнфордский университет в США получил крупнейшее в своей истории пожертвование от предпринимателя Джона Доера и его супруги Энн Доерр, сообщает 4 мая Reuters.

Глобальное изменение климата

На пожертвование в размере $1,1 млрд руководство Стэнфорда создаст новую школу устойчивого развития, которая будет заниматься вопросами борьбы с изменением климата.

Климат и устойчивое развитие станут более актуальными, чем компьютерные технологии, заявил Доер в интервью газете The New York Times. Он сделал свое состояние, которое оценивается более чем в $11 млрд, инвестируя в такие технологические компании, как Alphabet и Amazon.

Предприниматель входит в список миллиардеров, таких как Джефф Безос и Майкл Блумберг, которые в последние годы также жертвовали деньги на борьбу с изменением климата.