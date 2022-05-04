Ростов-на-Дону, 4 мая, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Останки восьми солдат Красной армии, павших в годы Великой Отечественной войны в Ростовской области, подняли активисты поискового отряда «Миус-фронт» с начала марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в общественной организации 4 мая.

Gov.spb.ru Захоронение останков бойца Красной Армии

Весной 2022 года донские поисковики организовали экспедиции под девизом «Своих не бросаем!». Длинные майские выходные дни активисты проводят на полях сражений Великой Отечественной войны.

«Нам удалось «увидеть» тот бой за «Железную высоту», который был 19 августа 1943 года. Тогда наши батальоны ворвались сюда на немецкий оборонительный узел, завязалась рукопашная с вражеским гарнизоном. Артиллерия немцев, а затем и наша накрыла всех, кто был на высоте. До сих пор здесь ещё лежат сотни солдат. Пока этой весной мы нашли восьмерых наших героев. У двоих были именные вещи, так что, возможно, удастся установить имена бойцов», — уточнили в отряде.

Поиск останков советских солдат продолжается.