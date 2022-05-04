Вашингтон, 4 мая 2022, 23:05 — REGNUM О заражении коронавирусом американского госсекретаря Энтони Блинкена сообщил в опубликованном 4 мая заявлении глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.
Отмечается, что болезнь Блинкена подтверждена результатом ПЦР-тестирования: положительные данные анализа на COVID-19 получены сегодня.
По словам представителя Госдепа, госсекретарь лично не виделся с президентом Штатов Джо Байденом несколько последних дней.
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