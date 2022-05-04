Вашингтон, 4 мая, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Американский производитель джинс Levi Strauss & Co будет возмещать дорожные расходы своим сотрудникам, отправляющимся в соседние штаты для проведения аборта, сообщает 4 мая Reuters.

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Новость появилась на фоне того, как некоторые республиканские штаты начали запрещать аборты после шести недель беременности. Демократические штаты, например Нью-Йорк, разрешают проводить аборты почти на любом сроке, но дорога на север страны многим южанам не по карману.

Levi Strauss & Co, известная своими джинсами, стала последней американской компанией, предложившей помощь сотрудникам.

Напомним, что Верховный суд США готовится провести голосование за отмену решения по делу Роу против Уэйда от 1973 года, которое обеспечило конституционное право женщин на прерывание беременности.