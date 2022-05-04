Ростов-на-Дону, 4 мая, 2022, 22:47 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в результате дорожной аварии утром 4 мая пострадал ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП

Инцидент случился около 11:00 на улице Текучева. Водитель Datsun, предположительно, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Range Rover. В результате случившегося пострадала девочка 2017 года рождения, находившаяся в салоне легкового автомобиля.

Госавтоинспекция проводит проверку.