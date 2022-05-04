Москва, , 22:46 — REGNUM Свыше 1,1 млн жителей Украины и республик Донбасса эвакуированы в Россию на сегодняшний день, сообщил вечером 4 мая на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Эвакуация гражданских Никита Третьяков © ИА REGNUM

Речь идёт о мирных жителях, эвакуированных после начала российской специальной военной операции. Уточняется, что почти 200 тысяч из них — дети.

«За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 10 617 человек, в том числе 1 421 ребенок. Всего с начала специальной военной операции — уже 1 114 318 человек, из которых 199 348 детей», — рассказал Михаил Мизинцев.

Он уточнил, что только за последние сутки российские органы власти получили 198 обращений граждан Украины, желающих переехать на территорию России, республик Донбасса, или в подконтрольные российским военным районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

«Всего в базе данных 2 754 562 таких обращения из 2 133 населенных пунктов Украины», — добавил Михаил Мизинцев.

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