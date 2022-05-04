Стокгольм, 4 мая, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Через десять дней правящая партия Швеции примет решение, вступать ли стране в НАТО, сообщает 4 мая агентство ТТ.

Стокгольм. Швеция

Как заявил секретарь Социал-демократической рабочей партии Швеции Тобиас Баудин, 15 мая правление партии может принять решение по НАТО. По его словам, и Финляндия скоро определится: 14 мая должны вынести своё решение социал-демократы этой страны.

Добавим, что Швеция рассматривает вопрос членства в НАТО на фоне обострения политической обстановки в Европе. А пока у страны нейтральный статус, как и у Финляндии.

По просьбе ДНР и ЛНР Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине: костяк НАТО тут же воспользовался этим, чтобы объявить об угрозе безопасности для стран европейской территории.