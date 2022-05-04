Рим, , 22:44 — REGNUM На следующей неделе, 9−15 мая, комиссия по труду парламента Италии рассмотрит законопроект об установлении минимального уровня оплаты труда, заявили авторы документа — представители популистского «Движения 5 звезд».

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Декларируемая цель — сделать рынок труда «более инклюзивным» и обеспечить работникам «более равные возможности».

Представители национальных бизнес-ассоциаций отнеслись к инициативе скептически, отметив, что в большинстве секторов экономики данный вопрос и так регулируется — через механизм коллективных контрактов.