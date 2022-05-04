Рим, , 22:37 — REGNUM 42% жителей Италии поддерживают вступление Украины в ЕС, 39,9% — не поддерживают, таковы опубликованные 4 мая итоги опроса Euromedia.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

При этом вступление Украины в НАТО поддержали лишь 31,3% респондентов, 48,4% — не поддержали.

Представители большинства политических партий и основных СМИ Италии с 24 февраля 2022 года соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента. Неожиданно жесткую алармистскую антироссийскую риторику премьер-министра Марио Драги объясняют его планами занять место генсека НАТО.