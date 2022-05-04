Вашингтон, 4 мая, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Акционеры Netflix из Калифорнии подали иск против компании, обвинив ее в том, что она ввела рынок в заблуждение относительно роста своей клиентской базы, сообщает 5 мая Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Акционеры, подавшие иск в федеральный суд Сан-Франциско, требуют возместить ущерб после того, как акции Netflix в 2022 году упали в цене. Это произошло из-за того, что компания не смогла следовать своим прогнозам относительно роста числа подписчиков.

Иск, поданный инвестиционным фондом из Техаса, обвиняет Netflix и ее высшее руководство в том, что они скрывали данные о низком приросте число новых подписчиков на фоне усиления конкуренции.

Напомним, что акции Netflix упали на 20% в январе на фоне новости о слабом приросте подписчиков. В конце апреля акции Netflix упали еще более чем на 35% после того, как компания сообщила, что в первом квартале потеряла 200 тысяч пользователей. При этом в прогнозе стриминговая платформа обещала привлечь 2,5 миллиона зрителей.