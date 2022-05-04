Рим, , 22:35 — REGNUM 30,4% жителей Италии опасаются, что события на Украине могут привести к началу третьей мировой войны, таковы опубликованные 4 мая итоги опроса Euromedia.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

40,4% граждан опасаются, что конфликт выйдет за пределы Украины, 25,5% обеспокоены прежде всего уже настигшими Италию экономическими проблемами (которые, согласно всем основным итальянским СМИ, вызваны именно военными действиями, а не экономической политикой стран ЕС).

Представители большинства политических партий и основных СМИ Италии с 24 февраля 2022 года соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента. Неожиданно жесткую алармистскую антироссийскую риторику премьер-министра Марио Драги объясняют его планами занять место генсека НАТО.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.