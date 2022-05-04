Москва, 4 мая, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Украинские нацисты в Харькове разместили гаубицы и реактивные системы залпового огня (РСЗО) на территории химического завода возле цистерн с ядовитыми веществами, сообщил вечером 4 мая на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

В частности, укронацисты устроили позиции 122-мм гаубиц Д-30 и РСЗО на опытном цементном и коксохимическом заводах.

«В Харькове, в непосредственной близости к густонаселенным жилым кварталам, на территории опытного цементного и коксохимического заводов подразделения ВСУ установили гаубицы Д-30 и РСЗО. На этих предприятиях находится большое количество цистерн с ядовитыми техническими жидкостями», — сказал Мизинцев.

Он уточнил, что при повреждении цистерн в атмосферу попадёт большое количество ядовитых химических веществ с последующим заражением воздуха, местности и источников водоснабжения, что повлечёт массовое отравление местных жителей.

«Боевики, зная, что жертвами их циничных действий станут только мирные жители, целенаправленно провоцируют Вооруженные силы России на ответный огонь, чтобы возложить на российских военнослужащих ответственность за возможные жертвы среди местного населения», — отметил Мизинцев.

При этом, добавил он, итоги этих провокаций намечено широко осветить в западных СМИ и соцсетях.