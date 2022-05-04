Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Американский рэпер Eminem (Маршалл Брюс Мэтерс III) был включён в Зал славы рок-н-ролла. Об этом пишет портал Reuters 4 мая.

Eminem Скриншот YouTube

Помимо рэпера, в Зал славы также попадут группа Duran Duran и артист Долли Партон. Отмечается, что торжественная церемония пройдёт 5 ноября 2022 года в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, что Eminem начал музыкальную деятельность в начале 1990-х годов. За свою карьеру исполнитель успел выпустить 11 студийных альбомов, став одним из самых влиятельных рэп-артистов современности.

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