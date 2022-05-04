Москва, 4 мая, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Гуманитарный коридор с территории «Азовстали» в Мариуполе (ДНР) будет открыт для эвакуации гражданских лиц: 5, 6 и 7 мая с 08:00 мск до 18:00 мск, сообщает 4 мая межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на металлургический комбинат «Азовсталь»

Отмечается, что гумкоридор откроют «для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о нахождении которых в подземных сооружениях комбината, в очередной раз, заявляют киевские власти».

Во время действия гуманитарного коридора российские ВС и военные ДНР «в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия».

Военные отойдут на безопасное расстояние и обеспечат «вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях» — как на территорию России, «так и в подконтрольные киевским властям районы».