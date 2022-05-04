Вашингтон, , 22:52 — REGNUM Количество инцидентов с недовольными авиапассажирами упало до самого низкого уровня с конца 2020 года после отмены правительственного приказа о ношении масок в общественном транспорте, сообщает 4 мая Reuters.

Самолёт и маска Marco Verch

Согласно данным федерального управления гражданской авиации (FAA), за неделю, закончившуюся 24 апреля, на каждые 10 тысяч рейсов пришлось в среднем 1,9 инцидента. Для сравнения, неделей ранее на каждые 10 тысяч рейсов приходилось по 4,4 инцидента.

В FAA уточнили, что ранее около 70% зарегистрированных инцидентов были связаны с нежеланием пассажиров носить маску на борту самолета.

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