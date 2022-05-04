Рим, 4 мая, 2022, 22:26 — ИА Регнум. 20,5% граждан Италии считают антироссийские санкции бесполезными, 18,8% — опасными (поскольку санкции могут «помешать перемирию»), таковы опубликованные 4 мая итоги опроса Euromedia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

14,6% граждан, напротив, убеждены, что санкции могут сыграть «основополагающую роль» в завершении конфликта. 41% респондентов полагают, что санкции могут оказать влияние на ситуацию, но это влияние не будет решающим.

Представители большинства политических партийи основных СМИИталиис 24 февраля 2022 годасоревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента. Неожиданно жесткую алармистскую антироссийскую риторику премьер-министра Марио Драги объясняют его планами занять место генсека НАТО.