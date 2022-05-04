Рим, , 22:16 — REGNUM 20 членов комиссии сената Италии по внешней политике (все ее участники, кроме председателя) написали заявления о прекращении работы в составе комиссии, передают национальные СМИ 4 мая.

Флаг Италии

Этим жестом они рассчитывают оказать воздействие на главу комиссии сенатора Вито Петрочелли, который ранее подвергся жесткой критике из-за своей недостаточно проукраинской позиции.

От Петрочелли отмежевались в том числе и в его собственной партии (популистское «Движение 5 звезд»), однако это формально не является препятствием для сохранения поста главы комиссии.

Петрочелли заявил, что не считает себя в чем-либо виновным и не считает нужным уходить в отставку, а при необходимости будет отстаивать свои интересы в Конституционном суде.