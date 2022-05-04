4 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 22:41 — REGNUM В США сотни демонстрантов, придерживающихся разных сторон в вопросе о запрете абортов, собрались у здания Верховного суда после утечки судебных документов, в которых говорится об отмене закона Roe v. Wade от 1973 года, который дает конституционное право на прерывание беременности.

Беременность Иван Шилов © ИА REGNUM

Поддерживающие аборты демонстранты вышли с баннерами на улицы Вашингтона, указывая, что они шокированы решением судьи и что запрет на прерывание беременности уничтожает права женщин.

Согласно документам, которые опубликовало Politico, судья Самуэль Алито написал, что закон почти 50-летней давности Roe v. Wade должен быть отменен. В случае отмены данного постановления вопрос о проведении абортов будет решаться местными правительствами штатов.

Американские интернет-пользователи осудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Ни одна из сторон не должна праздновать утечку документов, что бы в них ни было написано. Никому не выгодно, когда Верховный суд не может нормально функционировать. Предполагается, что судьи могут распространять конфиденциальные документы между собой. Если мы не воспринимаем утечки всерьез, когда они касаются политики, то как это отразится на других вещах, которые должны быть конфиденциальными, например на нашей собственной медицинской и финансовой информации?» — спрашивает scorpgal.

«Мне нравится фотография женщины, держащей знак, что аборт — это право человека! Хорошо, а то, что растет внутри — это тоже человек. А как насчет его права?» — интересуется willcole1 001 488.

Эмиль Бернар. Мать и дитя

«Аборт — это не право и не забота о здоровье, если только жизнь матери не находится под угрозой», — уверен GeorgeBenjaminThomas.

«Давайте посмотрим, насколько вы последовательны. Должно ли государство иметь право заставлять семью поддерживать жизнь члена семьи, чей мозг мертв? Невинного члена семьи, который не может говорить за себя и умрет без какого-либо жизнеобеспечивающего вмешательства», — спрашивает jammyjam611.

«Это Америка. Я считаю, что каждый вопрос, затрагивающий нашу безопасность, наше будущее и нашу культуру, должен быть открыт для обсуждения, но в основном ТОЛЬКО для понимания и возможного совместного изменения, а не для политического маневрирования. Пусть решает НАРОД, не Байден, не Верховный суд, не особые интересы («Конгресс»), только НАРОД… вы и я», — призывает cestmoi024.

«Права не рассматриваются народом. Вы не можете отнять у меня мои права: жизнь, свободу и стремление к счастью. Не имеет значения, чего вы хотите», — отвечает retortinform.

«Как быстро эти протесты были организованы. Как будто это было спланировано или что-то в этом роде. Политический театр, чтобы отвлечь внимание от ужасной администрации Байдена», — подозревает there_is_no_greater_good!!!

«Конечно, это было срежиссировано. Удивительно то, что партия, которая отказывается давать определение слову «женщина», борется за права женщин. И ФАКТ, что клиники по прерыванию беременности Planned Paranhood были созданы белой женщиной, которая заявила, что хочет уничтожить афроамериканскую расу. Это все правда. Это факты», — напоминает Grunt942.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд США 1 ноября начал рассматривать иски против техасского запрета на аборты. Борьба за отмену закона отражает один из самых ожесточенных культурных конфликтов в США.

Тема абортов заняла видное место в повестке дня суда в 2021 году после того, как судьи согласились рассмотреть иск о запрете абортов в штате Миссисипи. Адвокаты штата обратились в суд с просьбой отменить закон Roe v. Wade.

Закон об абортах был принят в Техасе в сентябре, но позже его попытались оспорить представители медицинских клиник. Они подали иск в Верховный суд, который в последствии был отклонен. Позже был отправлен новый иск и сам президент США Джо Байден призвал Верховный суд отменить техасский закон.

Напомним, что данный закон запрещает аборты после обнаружения сердечной деятельности, обычно это происходит на сроке около шести недель и до того, как некоторые женщины узнают о своей беременности.

С тех пор, как закон вступил в силу в начале сентября, техасские женщины начали обращаться в клиники в соседних штатах. Среди них есть пациентки в возрасте 12 лет. Отметим, что закон не делает исключений в случаях изнасилования или инцеста.

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