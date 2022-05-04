Глазго, Великобритания, , 22:10 — REGNUM Завтра, 5 мая, в Глазго (Шотландия) на стадионе «Айброкс Стэдиум» футбольный клуб «Рейнджерс» в ответном матче полуфинала Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22 примет немецкий «Ред Булл Лейпциг», выступающий в Бундеслиге.

Игроки «РБ Лейпциг» Dierotenbullen.com

Игра начнется в 22:00 по московскому времени, а матч обслужит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешом Диашем. Ассистенты главного судьи — Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соареш.

В первом матче полуфинала Лиги Европы УЕФА, проходившем 28 апреля в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена», победу одержал «Ред Булл Лейпциг». Основное время встречи завершилось со счетом 1:0, а единственный мяч на 85-й минуте встречи забил испанский фланговый атакующий защитник Анхелиньо.