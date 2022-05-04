Севастополь, 4 мая 2022, 22:09 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, направленное на социально-экономическое развитие Севастополя, заключили 4 мая правительство города и Промсвязьбанк (ПСБ). Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
Глава города уточнил, что на встрече с председателем ПСБ Петром Фрадковым обсуждались вопросы развития линейки ипотечных программ и розничных продуктов, в том числе для работников бюджетной сферы, кредитовании приоритетных отраслей экономики региона.
Также ПСБ намерен открыть в Севастополе центр ИТ-разработки ПСБ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поручил до 1 октября поручил открыть филиалы Промсвязьбанка на территории Республики Крым и в Севастополе.