Севастополь, 4 мая, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, направленное на социально-экономическое развитие Севастополя, заключили 4 мая правительство города и Промсвязьбанк (ПСБ). Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«По поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина банковский сектор расширяет свою работу на полуострове. Промсвязьбанк открыл в Севастополе свой первый офис на территории полуострова по адресу ул. Большая Морская, д. 33», — сообщил Развожаев.

Глава города уточнил, что на встрече с председателем ПСБ Петром Фрадковым обсуждались вопросы развития линейки ипотечных программ и розничных продуктов, в том числе для работников бюджетной сферы, кредитовании приоритетных отраслей экономики региона.

Также ПСБ намерен открыть в Севастополе центр ИТ-разработки ПСБ.

«Это позволит создать до 150 новых рабочих мест и снизить отток молодых специалистов в города с традиционным присутствием крупных ИТ-компаний, благодаря этому мы также сможем увеличить долю ИТ-отрасли в экономике города», — считает Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поручил до 1 октября поручил открыть филиалы Промсвязьбанка на территории Республики Крым и в Севастополе.