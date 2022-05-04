Рим, , 22:03 — REGNUM Завтра, 5 мая, в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» футбольный клуб «Рома» в ответном матче полуфинала Лиги Конференций сезона 2021/22 встретится с «Лестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо Aleksandr Osipov

На матч назначена сербская бригада арбитров во главе со Срджаном Йовановичем. Ассистенты главного судьи — Урош Стойкович и Милан Михайлович.

Первый матч, проходивший 28 апреля в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум», завершился со счетом 1:1, а забитыми мячами отметились Лоренцо Пеллегрини (15’ Никола Залевский) и Джанлука Манчини (67’ автогол).

Стоит отметить, что «волки» не могут одержать победу с середины апреля. В последних четырех играх подопечные Жозе Моуриньо потерпели одно поражение и трижды завершили матч с ничейным результатом.