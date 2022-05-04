Москва, , 21:58 — REGNUM Россия сможет переориентировать поставки своей нефти с европейского на другие рынки, но для этого потребуется время. Об этом 4 мая корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам эксперта, Евросоюз, вероятнее всего предусмотрит время на отказ от поставок российской нефти, чтобы смягчить последствия своего решения. Это даст России время на переориентацию своих поставок в Азию.

«Быстро перебросить нефть в Азию будет проблемно. У нас нет больших портовых мощностей. Это множество взаимосвязанных проблем. Поэтому, я думаю, что новый пакет санкций примут. Но его реализация может сильно затянуться», — сказал Хестанов.

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