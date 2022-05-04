Москва, 4 мая, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Россия сможет переориентировать поставки своей нефти с европейского на другие рынки, но для этого потребуется время. Об этом 4 мая корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам эксперта, Евросоюз, вероятнее всего? предусмотрит время на отказ от поставок российской нефти, чтобы смягчить последствия своего решения. Это даст России время на переориентацию своих поставок в Азию.

«Быстро перебросить нефть в Азию будет проблемно. У нас нет больших портовых мощностей. Это множество взаимосвязанных проблем. Поэтому я думаю, что новый пакет санкций примут. Но его реализация может сильно затянуться», — сказал Хестанов.