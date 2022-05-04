Рим, , 21:56 — REGNUM Если власти западных стран полагают, что санкции могут остановить военные действия, то их следует ввести «не только против Путина, но и против Зеленского», заявил 4 мая профессор римского университета LUISS Алессандро Орсини.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он также приветствовал заявления Джузеппе Конте (экс-премьер, лидер «Движения 5 звезд») и Маттео Сальвини (лидер «Лиги») о том, что Италия не должна направлять оружие на Украину, и отметил, что Риму пора выходить из-под американского влияния.

Представители большинства политических партий и основных СМИ Италии с 24 февраля 2022 года соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента. Неожиданно жесткую алармистскую антироссийскую риторику премьер-министра Марио Драги объясняют его планами занять место генсека НАТО.